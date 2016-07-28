"ВиОйл-Инвест" аннулировали лицензии для работы на фондовом рынке из-за российского гражданства собственника

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензии на деятельность на рынке капитала одного из крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного масла страны – «ВиОйл-Инвест», так как опосредованным мажоритарным владельцем компании является гражданин России Виктор Пономарчук. Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Читайте такжеМВФ оценил украинское законодательство по борьбе со злоупотреблениями на фондовом рынке

В комиссии отметили, что документальное подтверждение существенного влияния гражданина страны-агрессора на компанию, согласно украинскому законодательству, было основанием для аннулирования лицензий на торговлю ценными бумагами и депозитарную деятельность.

В НКЦБФР сообщили, что собственником 94% «ВиОйл-Инвест» является «Витрус ЛТД». В свою очередь, Пономарчук владеет 99,99% «Витрус ЛТД».

Справка УНИАН. «ВиОйл-Инвест» - один из крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного масла в Украине. В состав компании входят Винницкий и Черновицкий масложировые комбинаты, сеть хлебоприемных пунктов и элеваторы в Украине.

Верховная Рада в январе 2015 года признала Россию страной агрессором. Также в своем заявлении парламент заявил о необходимости усиления давления на РФ, в том числе путем введения новых секторальных ограничительных мер, санкций, чтобы остановить российскую агрессию.

В соответствии с законом «О лицензировании некоторых видов деятельности», существует требование об ограничении контроля над компанией гражданами государства, которое осуществляет военную агрессию против Украины. При невыполнении данного условия лицензия аннулируется.