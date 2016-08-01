Норвежский оператор Telenor готовится продать свою долю в Vimpelcom на Лондонской бирже

Норвежский оператор Telenor планирует продать 33%-ную долю в телекоммуникационном холдинге Vimpelcom Ltd. в сентябре этого года на Лондонской бирже, сообщило британское отраслевое издание TMT Finance со ссылкой на собственные источники.

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Это подтвердил «Ведомостям» близкий к Vimpelcom человек: продажа пакета – вопрос ближайших двух месяцев. По его словам, Telenor пытается найти крупных институциональных инвесторов, уже запланировано road-show. Если это не удастся, то есть запасной вариант – постепенная продажа акций в рынок. Но при этом неизбежно падение цены, замечает он.

О том, что Telenor может продать 33% Vimpelcom Ltd. в рынок, знает и человек, близкий к одному из партнеров норвежской группы. Найти одного покупателя на весь пакет норвежцам не удается, объясняет он: доля недостаточно велика и не дает необходимых прав. Поэтому Telenor наняла инвестбанки, поручив им изучить возможности продажи акций на рынке.

По данным TMT Finance, координаторами сделки назначены Morgan Stanley и JPMorgan, совместными букраннерами – Citi и Credit Suisse. Банки сейчас оценивают пакет, но Telenor планирует получить за него не менее $2,3 млрд, пишет издание. Если брать за основу эту оценку, получается, что Telenor оценивает акцию Vimpelcom в $3,96. В пятницу на NASDAQ, где сейчас торгуются бумаги холдинга, на закрытие торгов они стоили на 3% дороже – $4,08.

О намерении продать долю в Vimpelcom Telenor заявила 5 октября 2015 года. Это «сложный актив», формирующий всего 8% стоимости Telenor, его капитализация постоянно снижается, а возможности контролировать его деятельность нет, объяснял норвежский оператор.

Напомним, Vimpelсom является акционером оператора мобильной связи «Киевстар».