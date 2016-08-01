Tesla покупает энергокомпанию SolarCity за $2,6 миллиарда

Автомобильная компания Tesla Motors покупает производителя солнечных батарей SolarCity за 2,6 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

"Таким образом, компания сможет предложить потребителям солнечные панели, батареи для аккумулирования энергии и электромобили под единым брендом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акционеры SolarCity получат 0,11 акции Tesla за каждую свою акцию SolarCity, таким образом стоимость акции компании составила 25,37 доллара.

Вместе с тем акции выросли на 0,51% до 235,99 доллара за штуку.

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Как сообщал УНИАН, Tesla строит в штате Невада завод по сбору батарей, которые используются, в том числе, в системах накопления энергии. Благодаря сделке компания сможет предложить водителям возможность использовать солнечную энергию для зарядки электромобилей.

В мае Tesla опубликовала свой отчет за первый квартал. Убытки компании по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли до 282 миллионов долларов, но оказались ниже прогнозов аналитиков. При этом выручка увеличилась почти на 20%, а рост заказов на новые модели заметно ускорился. Котировки Tesla после публикации отчета выросли почти на 3%.