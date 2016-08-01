Tesla покупает энергокомпанию SolarCity за $2,6 миллиарда
После покупки компании акционеры SolarCity получат 0,11 акции Tesla за каждую свою акцию SolarCity.
Автомобильная компания Tesla Motors покупает производителя солнечных батарей SolarCity за 2,6 миллиарда долларов, сообщает Reuters.
"Таким образом, компания сможет предложить потребителям солнечные панели, батареи для аккумулирования энергии и электромобили под единым брендом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акционеры SolarCity получат 0,11 акции Tesla за каждую свою акцию SolarCity, таким образом стоимость акции компании составила 25,37 доллара.
Вместе с тем акции выросли на 0,51% до 235,99 доллара за штуку.
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Как сообщал УНИАН, Tesla строит в штате Невада завод по сбору батарей, которые используются, в том числе, в системах накопления энергии. Благодаря сделке компания сможет предложить водителям возможность использовать солнечную энергию для зарядки электромобилей.
В мае Tesla опубликовала свой отчет за первый квартал. Убытки компании по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли до 282 миллионов долларов, но оказались ниже прогнозов аналитиков. При этом выручка увеличилась почти на 20%, а рост заказов на новые модели заметно ускорился. Котировки Tesla после публикации отчета выросли почти на 3%.