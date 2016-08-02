ExxonMobil вылетела из пятерки самых дорогих компаний США: Amazon и Facebook обогнали

Нефтяная компания Exxon Mobil покинула пятерку крупнейших по капитализации компаний США, передает RNS со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Слабые финансовые показатели за II квартал cнизили акции Exxon Mobil на 1,4% в пятницу, 29 июля, а в результате падения цен на нефть на торгах в понедельник акции компании потеряли еще 3,5%. В результате в начале торговой сессии 2 августа Exxon оказалась на шестом месте среди крупнейших компаний США по капитализации, согласно данным FactSet.

Текущая рыночная стоимость компании оценивается в $356,06 млрд. Согласно S&P Dow Jones Indices, компания ни разу с 1980 года не завершала год ниже пятого места в рейтинге капитализации, девять раз она занимала первое место.

Компанию обогнали Facebook, занявшая пятое место с капитализацией в $356,89 млрд, и Amazon (на четвертом месте), рыночная стоимость на открытии торгов — $364 млрд. В топ-5 также входят Apple, Microsoft и Alphabet.