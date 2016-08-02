Банки Credit Suisse и Deutsche Bank исключат из индекса STOXX Europe 50

Оператор биржевых индексов группы Deutsche Boerse, компания STOXX объявила о решении не учитывать в дальнейшем при расчете индекса STOXX Europe 50 котировки акций банков Credit Suisse и Deutsche Bank.

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Причиной исключения стало резкое падение котировок акций обоих банков. С начала года акции Credit Suisse упали в цене примерно на 48%, а Deutsche Bank — на 49,5%.

Решение вступит в силу с 8 августа 2016 года. С этого дня швейцарский Credit Suisse и немецкий Deutsche Bank исключат из списка 50 крупнейших компаний Европы, учитываемых при расчете индекса STOXX Europe 50, передает РБК.

Вместо акций обоих банков при расчете STOXX Europe 50 будут учитываться котировки акций голландского производителя микроэлектроники ASML и французского строительного холдинга Vinci.