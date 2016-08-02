Microsoft разместил облигации на $20 миллиардов для покупки соцсети LinkedIn

Microsoft разместил облигации на $19,75 млрд для финансирования сделки по покупке социальной сети LinkedIn. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на публикацию компании.

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После размещения инвесторы получили предложения на $50 млрд. Столь высокий спрос помог Microsoft занять по более низким ставкам, чем в октябре 2015 года, когда компания разместила облигации на $13 млрд. По словам источника Bloomberg, знакомого с вопросом, еще $40 млн компании удалось сэкономить на ежегодных процентных выплатах.

«У вас есть весь мир для того, чтобы выбрать место, куда вложить деньги, однако если сравнивать Microsoft с возможной отрицательной доходностью, то техническая компания выглядит весьма привлекательно», — заявил старший аналитик корпоративных облигаций на Ameriprise Financial Inc. Джон Картрайт, передает РБК.

О планах Microsoft купить LinkedIn стало известно в июне 2016 года, стоимость сделки составляет $26,2 млрд. В Microsoft рассчитывают завершить покупку соцсети до конца года.

Как отмечает Bloomberg, доходы от продажи ценных бумаг компания также может использовать на ​общие корпоративные цели, погашение задолженности и выкуп акций.