Жертва дешевой нефти: S&P объявило Республике Конго дефолт из-за невыплаты долга

Международное рейтинговое агентство S&P объявило дефолт африканской Республике Конго в связи с невыплатой страной долга в $478 млн, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление агентства.

Правительство Конго должно было перечислить средства кредиторам до 30 июня, однако до конца июля так и не расплатилось по долгам, отмечает агентство. В S&P при этом подчеркнули, что в случае, если Конго найдет средства на выплату долга, ее рейтинг может быть пересмотрен.

Ранее Moody's понизило суверенный рейтинг Конго до В3, а Fitch пересмотрело рейтинг страны до С. Ожидается, что в ближайшие дни это агентство также может объявить Конго дефолт, передает RNS.

Из данных МВФ за сентябрь 2015 года, которые приводит FT, следует, что экономика страны, 70% всех бюджетных доходов которой приходилось на поступления от экспорта нефти, серьезно пострадала в результате падения нефтяных цен.