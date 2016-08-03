Хакеры взломали одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж: украли биткоинов на $65 миллионов

Курс биткоина к доллару упал на 5,3% на торгах в Токио 3 августа, увеличив до 13% свое двухдневное падение после взлома хакерами одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Bitfinex, сообщает Bloomberg.

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Гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex 2 августа сообщила о приостановке всех операций из-за хакерской атаки. Взлому, по ее сообщению, подверглись только биткоин-кошельки пользователей, с которых хакеры похитили 119,756 биткоинов, или около $65 млн по курсу на день инцидента.

К расследованию происшествия подключились правоохранительные органы. Компания пообещала в ходе расследования рассмотреть различные варианты возмещения клиентских потерь, передает RNS.

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В результате инцидента рыночная капитализация криптовалюты снизилась на этой неделе на $1,5 млрд, говорится в исследовании CoinDesk. Ситуация заставляет вспомнить реакцию рынка на взлом в феврале 2014 года токийского Mt. GOx, самого крупного в мире на тот момент обменника биткоинов. Спустя неделю после атаки хакеров биржа подала заявление о банкротстве. Стоимость биткоина в результате упала на 30%.

Bitfinex сегодня является третьей по популярности биткоин-биржей, ее ежедневный объем торгов составляет около 16 000 BTC (порядка $3,7 млн). В мае прошлого года компания предупредила клиентов о возможной атаке на свой «горячий» кошелек и рекомендовала пользователям не вносить средства до окончания расследования. По заявлениям компании, потерю клиентских средств тогда удалось предотвратить.