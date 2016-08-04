Банки Европы сокращают активы своих брокерских подразделений в США

Активы брокерских подразделений европейских банков в США значительно сократились с конца 2013 по конец 2015 года, сообщает WSJ со ссылкой на представленные ими в SEC данные.

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Так, американские активы Barclays Capital уменьшились на 43%, Deutsche Bank Securities — на 30%, брокерского подразделения Credit Suisse — на 26%.

Для сравнения активы брокерских подразделений американских конкурентов — JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley — уменьшились за этот период в среднем на 8%.

Наиболее сильно пострадал сегмент предоставления краткосрочных кредитов клиентам из финансового сектора, передает RNS.

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Банки утверждают, что намерены продолжать вести бизнес в США и хотят расширить свое присутствие в некоторых частях американского рынка. Однако в целом их активы здесь уменьшаются — ввиду более сложных условий для бизнеса и ужесточения регулирования.

Так, с 1 июля ФРС обязала зарубежные банки включить свои операции в единые холдинговые компании, в то время как ранее у многих таких банков банковские и брокерские операции были разделены между отдельными структурами. Кроме того, с 2018 года крупным зарубежным банкам придется ежегодно проходить стресс-тестирование ФРС и выполнять ее требования по капиталу.