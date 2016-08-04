"Планируем масштабную приватизацию": Порошенко пригласил малайзийских инвесторов в Украину

Президент Петр Порошенко пригласил малайзийских инвесторов в Украину.

Об этом он заявил во время встречи с представителями малайзийского бизнеса в ходе официального визита в Малайзию, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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По словам президента, одной из целей его визита в Малайзию является обсуждение перспектив для усиления сотрудничества между странами.

«Сегодня удачное время для малайзийских инвесторов прийти в Украину, где существуют значительные возможности в различных секторах экономики», - подчеркнул он. В частности, по его словам, перспективными направлениями являются сельское хозяйство, информационные технологии, космос и авиация, оборонно-промышленный комплекс, высокотехнологичное производство.

«Планируем масштабную приватизацию государственных предприятий на прозрачной и конкурентной основе и реформу корпоративного управления», - подчеркнул президент, отметив, что перечень этих объектов, в частности, включает энергетические компании, порты и химические предприятия, железнодорожные, транспортные и авиационные компании.

Глава государства ознакомил представителей малайзийского бизнеса со стратегией реформирования Украины, в частности, с первыми результатами реформ: восстановление макроэкономической стабильности, оздоровление банковской системы, прогресс в проведении реформы дерегулирования, сокращение количества налогов и сборов, уменьшение числа плановых и внеплановых проверок государственной налоговой службы.

Президент отметил, что с 2012 года Украина уже поднялась на 56 позиций в рейтинге ведения бизнеса. «Соглашение между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли открывает огромные возможности для инвесторов, и мы хотели бы пригласить вас воспользоваться ими. Украина могла бы стать воротами для малайзийского бизнеса на рынок ЕС», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, Малайзия, в свою очередь, может стать воротами для украинского бизнеса в регионе.

Глава государства также отметил заинтересованность в получении опыта малайзийских компаний в сфере передовых инноваций и выразил надежду, что в ближайшее время начнет работать украинско-малайзийский торговый комитет. «Это даст огромный импульс для наших двусторонних торгово-экономических отношений», - отметил Порошенко, напомнив, что в прошлом году Малайзия заняла 10-е место среди торговых партнеров Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Сегодня у нас есть хорошая стартовая позиция, чтобы использовать весь потенциал наших экономических отношений. Мы заинтересованы в длительном и плодотворном сотрудничестве с Малайзией», - подчеркнул глава государства. Малайзия может войти в ТОП-3 украинских торговых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уверен президент.