Фонд госимущества хочет продать 65% акций "Харьковоблэнерго" за $73 миллиона

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подготовил условия приватизации 65% акций государственной компании “Харьковоблэнерго” со стартовой ценой 73 млн долл.

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Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на своей странице в Twitter.

“ФГИУ подготовил условия приватизации “Харьковоблэнерго”. На аукцион будет выставлен пакет акций - 65%. Стартовая цена - около 73 млн долл.”, - написала она.

Согласно действующему законодательству, условия приватизации должны быть утверждены Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в апреле перенес даты аукционов по продаже госпакетов акций - 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго», 60,2% «Запорожьеоблэнерго» и 46% «Черкассыоблэнерго» на октябрь-декабрь с июня-июля 2016 года.