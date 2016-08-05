Апелляционный суд подтвердил законность остановки торгов акциями биржи "Перспектива"

Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 4 августа 2015 года об остановке торгов акциями биржи «Перспектива», отменив решение суда первой инстанции.

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Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

«Суд отказал ФБ «Перспектива» в удовлетворении иска в полном объеме. НКЦБФР как орган государственного регулирования рынка ценных бумаг наделен полномочиями применять меры, направленные на защиту прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Такой мерой пресечения Нацкомиссией, в частности, была избрана остановка торговли ценными бумагами на любой фондовой бирже», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) от 4 августа 2015 года об остановке торгов акциями биржи «Перспектива».

В августе 2015 года Нацкомиссия по ценным бумагам признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи «Перспектива» фиктивными и остановила торги ими.

Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. За время работы биржа реализовала рынок заявок, легитимный электронный документооборот, зарегистрировала спецификации и запустила в обращение процентные срочные контракты.