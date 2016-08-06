Moody's сохранило рейтинг Турции в списке на пересмотр с возможным понижением

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает РБК.

«Пересмотр Moody’s по долгосрочному кредитному рейтингу Турции на уровне «Baa3», объявленный 18 июля 2016 года после провалившейся попытки переворота, продолжается», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что агентство планирует завершить обзор в течение 90 дней с 18 июля.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service поместило долгосрочный кредитный рейтинг Турции в список на пересмотр в сторону понижения после того, как в стране произошла попытка военного переворота.

«Несмотря на то, что переворот не удался, событие само по себе, скорее всего, приведет к обострению проблем в экономике страны», — считают аналитики.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Военный действия происходили в Анкаре и Стамбуле. После обращения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к народу его сторонники вышли на улицы и препятствовали проходу военных, мешали проезду танков. Утром 16 июля военные начали сдаваться полицейским, также прошли массовые задержания высших должностных лиц вооруженных сил, которых обвиняют в участии в перевороте.