Fitch ухудшило прогноз роста экономики Украины до 1%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило свои прогнозы относительно роста экономики Украины по итогам 2016 года, снизив их до 1% против ранее выданного показателя в 2%. Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

"Fitch ожидает лишь умеренного восстановления экономики Украины. Мы прогнозируем рост ВВП на 1% в 2016 г.", - говорится в сообщении.

При этом показатели экономического роста Украины в среднесрочной перспективе также снижены - до 2%.

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"Мы прогнозируем рост ВВП на 2% в среднесрочной перспективе", - отметили в Fitch.

Ранее, в мае, Fitch также снизил прогноз роста экономики до 2% против 3,9% из-за сдерживающих факторов, а именно: потерь от экспорта с Россией, военных потерь на востоке страны, низких цен на ключевых товарных рынках и слабости финансового сектора.

По прогнозам правительства, рост экономики Украины по итогам текущего года составит порядка 1,5%. Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%, ЕБРР оценивает рост ВВП по итогам года на уровне 2%.