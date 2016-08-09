Фонд госимущества начал подготовку к приватизации двух ТЭЦ и семи облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к выставлению на продажу государственного пакета акций в ряде энергетических компаний, а именно двух ТЭЦ ("Днепродзержинская ТЭЦ" и "Николаевская ТЭЦ") и семи облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Согласно сообщению, начата подготовка к приватизации 99,9% акций государства в ТЭЦ и 25% в облэнерго.

По информации пресс-службы, в перечень энергопоставляющих компаний, госпакеты акций которых будут выставлены на продажу, вошли следующие предприятия: "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Киевэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Одесаоблэнерго", "Донбассэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго".

Читайте такжеПоступления от приватизации с начала года снизились почти в 3,5 раза

Как сообщал УНИАН, 25 июля 2016 года ФГИУ начал подготовку к проведению конкурса по продаже 60,2% акций крупной энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго", 99,99% Одесской ТЭЦ и 99,83% Херсонской ТЭЦ.

5 августа ФГИУ подготовил условия приватизации 65% акций государственной компании "Харьковоблэнерго" со стартовой ценой 73 миллиона долларов.

Также сообщалось, что ФГИУ намерен в августе-сентябре 2016 года провести аукционы по продаже 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго", 60,2% "Запорожьеоблэнерго" и 46% "Черкассыоблэнерго".