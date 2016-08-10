Суд 25 августа рассмотрит иск "Укртрансгаза" к ОПЗ о взыскании задолженности

Хозяйственный суд Одесской области назначил на 25 августа рассмотрение иска госкомпании "Укртрансгаз", оператора отечественной газотранспортной системы, к одному из крупнейших химических предприятий страны - Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) о взыскании задолженности в размере 434 миллионов гривень.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается, задолженность сформировалась в результате потребления ОПЗ большего объема газа, чем это было заявлено заводом в июне текущего года.

По информации "Укртрансгаза", завод в июне, не покупая у контрагентов газ, потребил около 53 миллионов кубометров этого топлива.

В связи с этим, на основании норм Кодекса газотранспортных систем, "Укртрансгаз" выставил ОПЗ счет за этот объем потреблённого газа с повышающим коэффициентом 1,2, то есть - на 20% выше рыночной цены.

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Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" 18 июля, в день срыва конкурса по приватизации Одесского припортового завода, заявил о начале процедуры отключения этого предприятия от газоснабжения из-за отсутствия предоплаты и превышения нормированного потребления газа. По состоянию на 18 июля суточный объем потребления "голубого топлива" контрагентом составлял около 1,5 миллиона кубометров, при заявке в 0,1 миллиона кубометров/сутки.

28 июля глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив сообщил, что компания подала иск в суд на Одесский припортовый завод из-за неуплаты за поставленный газ.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.