Одесский припортовый завод остановлен– топ-менеджер

Одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины – "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) остановлен.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

"Сегодня ночью (с 10 на 11 августа – УНИАН) остановлен Одесский припортовый завод", - говорится в сообщении.

Также топ-менеджер отметил, что о приватизации завода можно забыть, поскольку в ближайшие годы завод "вряд ли встанет с колен".

По информации пресс-службы госкомпании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз", ОПЗ самостоятельно прекратил потребление газа. Это произошло после того, как 4 августа «Укртрансгаз» сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой номинации (заявление на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента – УНИАН) на август текущего года.

Как сообщал УНИАН, 14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что по делу о растрате денежных средств Одесского припортового завода задержаны председатель наблюдательного совета завода Сергей Перелома и первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. Холодницкий также сообщил, что по этому делу проводились обыски.

Фонд государственного имущества подтвердил свою готовность к сотрудничеству со следствием.

В середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 миллиарда гривень, или 500 миллионов долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года, однако 18 июля стало известно, что конкурс сорван из-за отсутствия заявок инвесторов.

При этом ранее глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус заявлял, что не уверен в успешности проведения конкурса по приватизации 99,6% акций ОПЗ и допустил его повторное проведение осенью.

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20 июля "Укртрансгаз" ограничил поставки газа для ОПЗ до погашения долгов за транспортировку топлива, а уже через неделю - 28 июля компания-оператор газотранспортной системы подала иск в суд на ОПЗ. По данным "Укртрансгаза", долг ОПЗ за газ достиг 434 миллионов гривень. Рассмотрение этого иска назначено в Хозяйственном суде Одесской обл. на 25 августа 2016 года.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.