Всемирный банк впервые выпустит в Китае SDR-облигации

Всемирный банк планирует впервые выпустить в Китае облигации в специальных правах заимствования (SDR) Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Прайм со ссылкой на релиз ВБ.

"Облигации будут выражены в юанях и подкреплены специальными правами заимствования МВФ. Объем выпуска составляет 2 миллиарда SDR (примерно 2,8 миллиарда долларов). Точные сроки выпуска облигаций и его условия будут зависеть от рыночных условий на момент выпуска", - говорится в сообщении.

Ранее в июле СМИ сообщали, что Всемирный банк планирует разместить в Китае облигации в SDR. По их данным, выпуск состоится на межбанковском рынке ценных бумаг Китая.

"Это событие является значимым для рынка облигаций Китая и SDR как международного резервного актива. Мы очень рады поддержать увеличивающуюся роль Китая на мировых финансовых рынках", - приводятся в сообщении слова главы Всемирного банка Джим Ён Кима.

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По его словам, данный выпуск расширит доступ китайских инвесторов к иностранным валютам на внутреннем рынке облигаций, открывая новые возможности для международных инвесторов.

SDR (специальные права заимствования) являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов. Стоимость SDR в настоящее время базируется на четырех основных валютах: доллара, евро, японской иены и британского фунта. В ноябре прошлого года МВФ принял решение включить китайский юань в корзину SDR. Китайская валюта с 1 октября 2016 года получит в корзине 10,92%, заняв третье место после доллара (41,73%) и евро (30,93%). У японской иены и британского фунта — доли в 8,33% и 8,09% соответственно.