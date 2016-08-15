Объем торгов ценными бумагами на украинских биржах с начала года сократился на 35%

Общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за январь-июль 2016 года снизился на 35,1% - до 130 миллиардов гривень с 200,4 миллиарда гривень за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Объем торгов государственными облигациями составил 111,7 миллиарда гривень, или 85,9% от общей суммы контрактов, заключенных на биржах в январе-июле этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем торгов данными долговыми инструментами сократился на 40%.

Объем торгов акциями в отчетном периоде составил 1,12 миллиарда гривень, что в 3,8 раза меньше, чем годом ранее.

Сумма контрактов по операциям с облигациями предприятий за 7 месяцев снизилась на 30,6% по сравнению с январем-июлем 2015 года – до 4,39 млрд грн.

За январь-июль комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 57,33 миллиарда гривень, что на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

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Объем зарегистрированных выпусков акций в январе-июле вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,8 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за 2015 год снизился на 53,1% - до 290,8 миллиарда гривень с 619,7 миллиарда гривень в 2014 году.

За 2015 год комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 155,8 миллиарда гривень, что на 24% меньше, чем в 2014 году.

Объем зарегистрированных выпусков акций в прошлом году снизился на 10,9% по сравнению с 2014 годом – до 128,6 миллиарда гривень.