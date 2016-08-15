Аренда госсобственности с начала года принесла в бюджет 605 миллионов

Поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам января-июля 2016 года снизились на 10,7% - до 604,8 миллиона гривень с 676,9 миллиона гривень за аналогичный период 2015 года.

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества Украины.

При этом фонд по состоянию на 11 августа перевыполнил годовой план по поступлению средств от аренды госсобственности на 5,3%, перечислив в госбюджет 647,8 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2015 году перечислил в государственный бюджет 1,21 миллиарда гривень от аренды государственной собственности, что на 23,1% больше показателя 2014 года и в 2,2 раза превышает показатель годового плана прошлого года.

В 2016 году фонд должен был перечислить в государственный бюджет от аренды госсобственности 615 миллионов гривень.