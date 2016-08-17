Moody's сохранил кредитный рейтинг Австралии на наивысшем уровне

Об этом сообщает ТАСС.

"Наш наивысший рейтинг помогает удерживать низкие цены кредитования бизнеса и потребителей, способствует сохранению более сильных позиций в случае любого внешнеэкономического шока, - заявил Моррисон. - Это важно в условиях все более возрастающей неопределенности в глобальной экономике".

Объявив о сохранении за Австралией наивысшего кредитного рейтинга, агентство Moody's в то же время уточнило, что "национальный долг страны увеличивается и его уровень уже нельзя называть низким".

Эксперты агентства обратили внимание на несколько политических факторов, которые, по их мнению, могут помешать Австралии в ближайшие годы успешно решать проблемы бюджетных дефицитов, в том числе на "незначительное большинство правящей Либерально- национальной коалиции в Палате представителей (нижней палате федерального парламента)" и на "раздробленный Сенат".