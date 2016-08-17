Moody's сохранил кредитный рейтинг Австралии на наивысшем уровне
Главный казначей Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение международного агентства Moody's сохранить за его страной высший кредитный рейтинг Aaa.
Об этом сообщает ТАСС.
"Наш наивысший рейтинг помогает удерживать низкие цены кредитования бизнеса и потребителей, способствует сохранению более сильных позиций в случае любого внешнеэкономического шока, - заявил Моррисон. - Это важно в условиях все более возрастающей неопределенности в глобальной экономике".
Объявив о сохранении за Австралией наивысшего кредитного рейтинга, агентство Moody's в то же время уточнило, что "национальный долг страны увеличивается и его уровень уже нельзя называть низким".
Эксперты агентства обратили внимание на несколько политических факторов, которые, по их мнению, могут помешать Австралии в ближайшие годы успешно решать проблемы бюджетных дефицитов, в том числе на "незначительное большинство правящей Либерально- национальной коалиции в Палате представителей (нижней палате федерального парламента)" и на "раздробленный Сенат".