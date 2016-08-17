Поступления от приватизации с начала года сократились в 2 раза

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам января-июля 2016 года составили 58,76 миллиона гривень, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Также сообщается, что центральное и региональные управления Фонда госимущества за отчетный период продали 72 объекта государственной собственности (в том числе в июле – 9) и 173 объекта коммунальной собственности (в июле – 36).

В июле ФГИУ через фондовые биржи выставил 6 пакетов акций предприятий общей номинальной стоимостью 25,78 миллиона гривень. В прошлом месяце фонд на площадках организаторов торгов не продал ни одного пакета акций.

Читайте также"Планируем масштабную приватизацию": Порошенко пригласил малайзийских инвесторов в Украину

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривень, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.

Фонд госимущества в 2016 году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода. При этом запланированный на 26 июля конкурс по продаже госпакета акций предприятия с начальной ценой в 13,175 миллиарда гривень не состоялся из-за отсутствия заявок от инвесторов. В фонде сообщили, что повторный конкурс может состояться в октябре этого года.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень.