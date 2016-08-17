Минфин одолжил на внутреннем рынке более 1 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 17 августа, привлекло в государственный бюджет 1,001 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций, индексированных на валютный курс, сроком обращения 7 лет со средневзвешенной доходностью 6,5% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в третьем квартале намерено провести 13 ОВГЗ-аукционов, на которых планируется размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 12 августа объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 535,829 миллиарда, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 372,665 миллиарда гривень, или 69,5% их общего объема.