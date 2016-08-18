Moody's улучшило прогноз по росту ВВП Китая

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело свои ранние оценки роста ВВП Китая в сторону увеличения, передает CNBC.

Moody's увеличило прогнозируемый процент роста ВВП страны в 2016 году с 6,3% до 6,6%. По прогнозу, за 2017 год китайский ВВП вырастет на 6,3%, ранее оценка была 6,1%. Основой для изменения прогноза являются значимые шаги Китая в налоговой и кредитно-денежной политике.

Читайте такжеDie Welt: Китай становится угрозой для мировой финансовой системы«Замедление и ребалансировка китайской экономики, вероятно, будут постепенными. В связи с этим мы не думаем, что Китай будет серьезно тормозить мировой экономический рост в оставшуюся часть 2016 года и в 2017 году», — сказал ведущий аналитик агентства Мадхави Бокил.

Как отмечает Moody's, экономика Китая замедляется, причем замедление рекордное за 25 лет было в 2015 году, поэтому статданные, обнародованные ранее КНР, оказались немного хуже ожиданий.