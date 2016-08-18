Из-за продажного суда Одесский НПЗ отойдет к Курченко и его российским подельникам - депутат

Хозяйственный суд Одесской области в четверг, 18 августа, своим решением утвердил реестр денежных требований кредиторов ПАО "Одесский НПЗ", фактически признав задолженность завода в объеме 14 миллиардов гривень компаниям бывшего руководителя теневого бизнеса семьи Януковича – Сергея Курченко.

Об этом написал на своей странице в Facebook депутат фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Евгений Дейдей.

"Одесский нефтеперерабатывающий завод постепенно уплывает в руки Курченко и его российских подельников. Украина может лишиться одного из своих самых прибыльных предприятий", - заявил он.

Депутат подчеркнул, что судья хозяйственного суда Одесской области Зеленов вынес соответствующий вердикт, несмотря на отсутствие первичных документов, которые подтверждали бы факт перерасчета денежных средств на текущий счет НПЗ, а также на объективные обстоятельства и происхождение этих денег.

"Теперь о погашении долгов по зарплате могут забыть 800 работников завода и все контрагенты", - добавил Евгений Дейдей.

По информации депутата, кредиторы предприятия – это российский банк ВТБ и две компании, зарегистрированные на Кипре.

"После признания их требований законными, они получили по сути юридический и фактический контроль над предприятием. Впрочем, если оставить тонкости, суть сводится к тому, что вместо, к примеру, национализации стратегического завода, его активы вновь окажутся в руках бывшего собственника – беглого олигарха Сергея Курченко, сколотившего свое состояние во время правления Януковича", - пояснил парламентарий.

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"Так за что мы стояли на Майдане? Это результат Революции достоинства? За такую независимость и справедливость мы каждый день теряем лучших?!" - возмутился депутат.

Он также заявил о необходимости не допустить того, чтобы регионалы через подставных лиц снова влияли на экономику, а, значит, и политику Украины.

"Если мы сегодня не остановим произвол относительно Одесского НПЗ, завтра нам придется мириться с решением очередного продажного суда о возвращении в собственность Януковичу "Межигорья" и его "золотых батонов", - подытожил Евгений Дейдей.