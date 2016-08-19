Повторный аукцион по продаже ОПЗ состоится в конце октября-начале ноября - Билоус

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен провести аукцион по продаже 99,6% акций одного из крупнейших в стране производителей химической продукции – Одесского припортового завода (ОПЗ) в конце октября – начале ноября текущего года.

Об этом сообщил на брифинге глава фонда Игорь Билоус.

"Мы планируем закончить подготовку условий приватизации 10-15 сентября и в конце октября – начале ноября планируем провести конкурс", – сказал Билоус.

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Он подчеркнул, что Фонд госимущества рассматривает возможность снижения стартовой цены завода наполовину по сравнению с ценой, которая была указана в условиях не состоявшегося 26 июля конкурса по продаже предприятия.

Отметим, что ранее стартовая цена пакета акций предприятия составляла 13,175 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода был сорван 18 июля из-за отсутствия заявок инвесторов.

В фонде подчеркнули, что причинами отсутствия заявок от инвесторов на участие в конкурсе, который должен был состояться 26 июля, являются, в частности, хозяйственный долг завода в размере 193 млн долл. перед компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Ostchem, ограничения на вывод дивидендов из Украины, отсутствие налоговых льгот и преференций для покупателя и высокая стартовая цена в связи с этими проблемами и общими экономическими рисками страны.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.