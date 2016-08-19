На госпакеты акций шести облэнерго уже есть восемь потенциальных покупателей - Билоус

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус сообщил о наличии 8 потенциальных покупателей госпакетов акций "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго", отметив, что с ними уже подписаны договоры конфиденциальности.

"Кто именно, я не скажу, так как с ними подписаны договоры конфиденциальности. Скажу только, что их восемь. Я думаю, что их будет еще три", – сказал Билоус на брифинге в Киеве.

Глава фонда отметил, что шесть интересантов из восьми являются иностранными инвесторами.

"Интерес будет больше, если наши депутаты проголосуют законы о рынке электроэнергии, об НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – УНИАН)", – сказал он.

Читайте такжеФонд госимущества хочет продать "Центрэнерго" по частям: вопрос будет обсуждаться с инвесторами

По словам Билоуса, приватизация облэнерго начнется в октябре текущего года. "С октября начнутся аукционы: октябрь, ноябрь и декабрь – тремя группами по две компании", – сообщил глава Фонда госимущества.

По его словам, в первой группе будут госпакеты "Тернопольоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго", во второй – "Харьковоблэнерго" и "Николаевоблэнерго", в третьей – "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, в апрелеФонд госимущества перенес даты аукционов по продаже 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго", 60,2% "Запорожьеоблэнерго" и 46% "Черкассыоблэнерго" на октябрь-декабрь с июня-июля 2016 года.