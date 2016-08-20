Fitch понизило кредитный рейтинг Турции
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Турции до BBB- со стабильного до негативного.
Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает РБК.
В частности, агентство указало, что неудавшийся военный переворот в Турции «увеличил риски для политической стабильности». Кроме того, оно отметило и ухудшение условий безопасности «вне контекста, связанного с мятежом», упомянув о терактах в Стамбуле и Анкаре.
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Политическая неопределенность, «как ожидается, повлияет на экономическую производительности и угрожает экономической политике», отметило Fitch.
Fitch изменило кредитный рейтинг Турции, превышающий «мусорный» на одну позицию 22 июля, вскоре после попытки военного переворота в этой стране. Тогда агентство понизило оценку долгосрочных обязательств страны с уровня BBB до BBB- со стабильным прогнозом.
Также кредитный рейтинг Турции после мятежа понизило S&P с BB+ до BB c негативным прогнозом, а долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Турции в лире — до BB+/B с BBB-/A-3 соответственно. Агентство заявило, что попытка переворота «усилила поляризацию политического ландшафта Турции, еще серьезнее нарушив систему институциональных сдержек и противовесов».
Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's сохранило суверенный кредитный рейтинг Турции в списке на пересмотр с возможным понижением.