Pfizer предложила более $14 миллиардов за производителя противораковых препаратов - СМИ

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, передает РБК.

По их данным, о завершении сделки может быть объявлено уже в понедельник, 22 августа. Pfizer предложила за Medivation более $14 млрд, сказали источники издания.

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Помимо Pfizer за Medivation боролись еще несколько крупных компаний, в том числе Celgene, Gilead Sciences и Merck. При этом в апреле французская Sanofi предлагала выкупить бизнес Medivation исходя из цены в $52,5 за акцию или $9,3 млрд в целом.

На прошлой неделе рыночная стоимость бумаг Medivation составила $67,16 за акцию.

Информацию о покупке Medivation за $14 млрд также подтверждает источник Reuters. При этом Pfizer и Medivation отказались от комментариев.

Во втором финансовом квартале 2016 года флагманский препарат Medivation Xtandi (энзалутамид), применяемый при раке предстательной железы, заработал $595 млн, показав рост на 22%.