Рубль и российские фондовые индексы продолжают терять позиции

На торгах во вторник, 23 августа, российские рубль и фондовые индексы продолжают терять позиции вслед за ценами на нефть.

По данным Московской биржи, с начала торгов курс доллара вырос на 3 коп. и составил 64,74 руб.

Курс евро увеличился на 16 коп., до 73,49 руб.

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Индекс ММВБ упал на 0,23%, до 1974,5 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,12%, до 962,31 пункта.

Как сообщал УНИАН, на мировых торгах во вторник, 23 августа, цены на нефть продолжают снижаться, опустившись впервые с 17 августа ниже отметки $49 за баррель. Так, стоимость Brent снизилась на 0,94% - до $48,70, WTI - на 1,24%, до $46,82 за баррель. Новость о том, что ряд стран возобновляют экспорт и добычу нефти, оказывает давление на стоимость "черного золота".