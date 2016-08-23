Нацкомиссия по фондовому рынку с начала года оштрафовала его участников на 5 миллионов

Центральный аппарат Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с начала года оштрафовал за правонарушения профессиональных участников рынка ценных бумаг на общую сумму 5,07 млн грн по 371 рассмотренному делу, сообщается на сайте регулятора.

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В комиссии сообщили, что по состоянию на 19 августа участники уже уплатили 125 штрафов на общую сумму 553 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, центральный аппарат и региональные управления Нацкомиссии по ценным бумагам в 2015 году оштрафовали участников рынка капитала на 55,7 млн грн в результате рассмотрения 4731 дела. Всего было уплачено 2,75 млн грн штрафов, или 5,3%.