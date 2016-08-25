WSJ спрогнозировала потери Баффета из-за падения акций Dow Chemical

Миллиардер Уоррен Баффет, предположительно, будет терять $8 в секунду из-за падения акций американской химической компании Dow Chemical Company (Dow), пишет The Wall Street Journal.

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Как отмечается, в 2009 году американская холдинговая компания Баффета Berkshire Hathaway предоставила Dow Chemical Company $3 млрд для приобретения химической компании Rohm & Haas. До сих пор миллиардер пожинал плоды от этого осторожного кредита: ежегодные дивиденды составляли 8,5% на 3 млн привилегированных акций, то есть более чем $1,5 млрд или, как любил говорить сам миллиардер, $8 в секунду.

Однако недавнее падение акций Dow Chemical Stock, по всей видимости, остановит этот поток дохода, пишет WSJ. Акции Dow большую часть прошлого месяца стоили в районе $53 за штуку. Это значит, что они находятся в опасной близости от уровня, при котором Berkshire потеряет $255 млн дивидендов в год, передает «Газета.Ru».

В 2013 году сообщалось, что Уоррен Баффет, вложивший крупные инвестиции в ряд компаний, включая Dow, после начала мирового финансового кризиса в 2008 году, заработал на этом более $10 млрд.