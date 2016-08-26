Покупка "Роснефтью" доли в индийской Essar Oil заморожена США - СМИ

Сделка по приобретению «Роснефтью» 49% пакета акций индийской нефтегазовой компании Essar Oil оказалась под угрозой срыва из-за американских санкций, пишет газета The Times of India.

Осуществление сделки было заморожено управлением по контролю иностранных активов (OFAC) казначейства США, внесшего «Роснефть» в санкционный список из-за аннексии Россией Крыма и вторжения РФ на восток Украины. Индийские банки, субсидировавшие Essar Oil, настороженно относятся к сделке, опасаясь возможных последствий.

Читайте такжеВ России заговорили о новом вызове: предстоит борьба за сохранение доли на энергорынкахСделка должна была быть закрыта еще к июню. Братьям-миллиардерам Руйя, владеющим Essar Oil, пришлось снизить пакет продаваемых акций с 74% до 49%, однако это не облегчило ситуацию. Кроме того, продажа оставшихся 25% акций, предназначенных нидерландскому трейдеру Trafigura Group, также оказалась под угрозой из-за тесных связей Trafigura с «Роснефтью».