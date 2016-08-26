Фонды, инвестирующие в Россию, теряют деньги - за неделю ушло почти $25 миллионов

Отток средств из инвестирующих в Россию фондов за неделю составил $24,5 млн, следует из обзора Sberbank CIB CIS Market Daily, передает RNS.

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«Тренды инвестиций в Россию в целом не изменились. Отток средств из российских фондов составил $24,5 млн», — отмечает аналитик Коул Эйксон со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Приток средств в инвестирующие в Россию фонды за предыдущую неделю составил $167 млн.

С начала года потери фондов, работающих с российскими активами, составили $614 млн. В то же время фонды, работающие с развивающимся рынками (GEM), зафиксировали приток на $888 млн.

«Именно этим объясняется чистый приток инвестиций в российские активы с начала года - $127 млн», — подводит итог Эйксон.