Крупнейший пенсионный фонд мира на фоне Brexit потерял $52 миллиарда

Японский государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF), крупнейший в мире, завершил второй квартал с убытком в $52 млрд, в чем частично винит решение Великобритании о выходе из Евросоюза, пишет Financial Times.

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Сообщается, что с апреля по июнь этого года японский пенсионный фонд получил убыток в 3,9%, или $52 млрд, а его активы сократились до $1,3 трлн. Это сопоставимо с показателями по финансовому году, закончившемуся в марте: за этот период GPIF потерял $50 млрд, что стало худшим показателем со времен финансового кризиса.

По мнению президента фонда Норихиро Такахаси, на ситуацию на рынке негативно повлияли два фактора.

«Результаты референдума в Великобритании отличаются от тех, что ожидал рынок. И данные по безработице в США в мае было гораздо хуже, чем прогнозировалось», — заявил он.

Как напоминает FT, итоги референдума о Brexit, объявленные 24 июня, всего за неделю до конца квартала, привели к резкому росту иены.

При этом Такахаси заявляет, что ситуация не является катастрофичной для GPIF и бенефициаров, передает Gazeta.ru.

«Даже если рыночные цены колеблются в краткосрочной перспективе, это не повредит получателям пенсионных выплат. Мы инвестируем, опираясь на долгосрочную перспективу», — отметил президент фонда.

Ранее сообщалось, что Центробанк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.