Минэкономразвития рассчитывает осенью сократить перечень предприятий, не подлежащих приватизации

Министерство экономического развития и торговли Украины рассчитывает осенью - с началом работы Верховной Рады Украины - сократить на законодательном уровне перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

«Продолжаем работать над вопросом приватизации и корпоратизации нестратегических активов. Сейчас проводим полную инвентаризацию государственных предприятий, а с сентября снова начинаем продвигать законы об исключении предприятий из списка стратегических в Раде», - написала Ковалив.

Как сообщал УНИАН, в программе действий на 2016 год Кабмин прописал необходимость значительного сокращения перечня предприятий, не подлежащих приватизации.

В мае Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект об исключении 391 государственного предприятия из списка не подлежащих продаже.