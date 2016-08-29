Порошенко хочет, чтобы депутаты расширили список объектов на приватизацию

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Верховной Рады расширения списка объектов на приватизацию в агропромышленном комплексе, энергетике и транспортной сфере.

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Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета реформ.

«Отдельно я хочу отметить ускорение процессов приватизации. … Я ожидаю решений Верховной Рады относительно расширения списка на приватизацию в аграрной сфере, в транспортной сфере, в энергетической сфере», - сказал президент.

По словам Порошенко, кроме европейских партнеров в украинские активы готовы инвестировать и компании из Юго-Восточной Азии.

«Наши переговоры во время визитов в Юго-Восточную Азию демонстрируют огромный интерес инвесторов, которые готовы прийти и приносить инвестиции в Украину», - отметил он.

Присутствующий на заседании Национального совета реформ премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что провести прозрачную приватизацию в стране необходимо для снижения коррупции в государственном секторе.

«В этом вопросе надо поставить точку. Я надеюсь, что парламент сможет консолидироваться и принять необходимые законы для того, чтобы провести этот процесс публично. Потому что зубами цепляются за эти предприятия, только чтобы удерживать потоки», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в этом году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 - крупные предприятия, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

При этом в Кабинете министров неоднократно отмечали, что перечень государственных предприятий, запрещенных для приватизации, должен быть существенно сокращен. В частности, по словам замминистра экономического развития Юлии Ковалив, список таких компаний должен быть уменьшен вдвое – до 705.