В правительстве готовят расширенный список гособъектов для приватизации

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности поддержал расширение списка объектов для приватизации в 2016-2017 годах до 330 с 306 объектов.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала первый заместитель министра экономического развития Юлия Ковалив.

По ее словам, в частности, в список добавлены «Турбоатом», «Электротяжмаш», Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Объединенная горно-химическая компания, Запорожский титано-магниевый комбинат.

«Мы включаем дополнительно 126 компаний … Всего компаний, которые будут ожидать приватизации в 2016-2017 годах, будет 330», - написала она.

Ковалив сообщила, что в последней редакции постановления Кабинета министра №271, в которой говорится о списке приватизируемых объектов на 2016-2017 годы, таких компаний было 306. При этом комитет поддержал решение об исключении из данного перечня 102 компаний, которые уже были приватизированы, проходят процессе ликвидации или находятся в зоне проведения АТО.

«Ожидаем одобрения правительства. Не отступаем от идеи масштабной и прозрачной приватизации», - добавила Ковалив.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в этом году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 – крупные предприятия, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

При этом в Кабинете министров неоднократно отмечали, что перечень государственных предприятий, запрещенных для приватизации, должен быть существенно сокращен. В частности, по словам замминистра экономического развития Юлии Ковалив, список таких компаний должен быть уменьшен вдвое – до 705.