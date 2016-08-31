Фонд госимущества хочет в октябре продать 25% акций Днепровского машиностроительного завода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 5 октября проведет аукцион по продаже блокирующего пакета акций (25% плюс 1 акция) Днепровского машиностроительного завода (Днепр), сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, стартовая цена предлагаемого пакета акций составляет 26,5 млн грн. Данные условия конкурсная комиссия ФГИУ утвердила на своем заседании 30 августа.

«Фонд ожидает заявки от потенциальных покупателей», - сообщается на сайте.

Справка УНИАН. Государственная холдинговая компания «Днепровский машиностроительный завод» основана в 1995 году на базе Днепровского машиностроительного завода с целью создания единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи.

Основной номенклатурой завода является производство аппаратуры, средств телекоммуникаций для сетей связи Украины.

В 2015 году предприятие сократило чистый убыток в 2,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 6,1 млн грн.