Кабмин разрешил снизить цену Одесского припортового завода
Конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода со стартовой ценой 13,175 млрд грн был сорван 18 июля из-за отсутствия заявок инвесторов. Одной из причин несостоявшегося конкурса фонд назвал завышенную стартовую цену предприятия.
Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 31 августа.
Конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода со стартовой ценой 13,175 млрд грн был сорван 18 июля из-за отсутствия заявок инвесторов. Одной из причин несостоявшегося конкурса фонд назвал завышенную стартовую цену предприятия.
«Прошел конкурс, ни одной заявки не поступило. Все эксперты сказали, что это высокая цена … Я считаю, что мы должны дать возможность Фонду государственного имущества выставить его стартовую цену такой, которая привлечет наибольшее количество покупателей. Потом мы будем ее утверждать», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества рассматривает возможность снижения стартовой цены завода наполовину по сравнению с ценой, которая была указана в условиях несостоявшегося 26 июля конкурса по продаже предприятия.
Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.