Кабмин разрешил снизить цену Одесского припортового завода

Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 31 августа.

Конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода со стартовой ценой 13,175 млрд грн был сорван 18 июля из-за отсутствия заявок инвесторов. Одной из причин несостоявшегося конкурса фонд назвал завышенную стартовую цену предприятия.

«Прошел конкурс, ни одной заявки не поступило. Все эксперты сказали, что это высокая цена … Я считаю, что мы должны дать возможность Фонду государственного имущества выставить его стартовую цену такой, которая привлечет наибольшее количество покупателей. Потом мы будем ее утверждать», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества рассматривает возможность снижения стартовой цены завода наполовину по сравнению с ценой, которая была указана в условиях несостоявшегося 26 июля конкурса по продаже предприятия.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.