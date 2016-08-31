Правительство добавило в список для приватизации еще 320 объектов

Кабинет министров поддержал внесение изменений в правительственное постановление №271 о списке приватизируемых объектов, согласно которым данный перечень увеличивается на 320 объектов.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 31 августа.

«Предлагается включить еще 320 объектов», - сказал глава Фонда госимущества Игорь Билоус, презентуя документ.

По его словам, данные 320 объектов включают: 138 объектов, подчиненных Фонду госимущества, 63 объекта в ведомстве Министерства аграрной политики, 52 объекта, подчиненных Министерству экономического развития и торговли, 27 объекта Министерства энергетики, 15 объектов Государственного агентства рыбного хозяйства, 14 объектов Министерства инфраструктуры, 4 объекта Минрегиона, 3 объекта, подчиненных Кабинету министров, по одному объекту Министерства социальной политики, Государственной ветеринарной службы, Украинской корпорации «Укрбуд» и Государственного агентства автомобильных дорог.

Кроме того, Кабмин поддержал предложение Фонда госимущества о включении 110 объектов в перечень госкомпаний, которые можно будет приватизировать после исключения их из списка запрещенных к продаже объектов.

Присутствующая на заседании первый замминистра экономического развития и торговли Юлия Ковалив отметила, что необходимо упростить механизм передачи предприятий в управление Фонда госимущества из других ведомств, чтобы сократить срок подготовки их к приватизации.

Как сообщал УНИАН, правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности поддержал расширение списка объектов для приватизации в 2016-2017 годах до 330 с 306 объектов.

По словам Ковалив, в частности, в список добавлены «Турбоатом», «Электротяжмаш», Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Объединенная горно-химическая компания, Запорожский титано-магниевый комбинат.