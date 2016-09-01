Фонд госимущества в конце сентября выставит на аукционы акции двух угольных компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в конце сентября выставит на продажу на фондовых биржах 48,7% акций компании «Укрзахидвуглебуд» и 37,6% акций Львовской угольной компании (обе – Львовская обл.), сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, аукцион по продаже госпакета акций Львовской угольной компании с начальной ценой 41,34 млн грн состоится 27 сентября на Украинской фондовой бирже.

Аукцион по продаже 48,7% акций «Укрзахидвуглебуд» с начальной ценой 1,31 млн грн пройдет 21 сентября на бирже «Иннекс».

Справка УНИАН. Львовская угольная компания эксплуатирует Червоноградскую центральную обогатительную фабрику (Львовская обл.) и перерабатывает уголь шахт Западного региона Украины. В 2015 году компания уменьшила чистый убыток по сравнению с 2014 годом на 15,7% - до 36 млн грн с 42,7 млн грн.

Компания «Укрзахидвуглебуд» занимается строительством и обслуживанием шахт во Львовской области. В 2015 года компания увеличила чистый убыток на 39,1% по сравнению с 2014 годом - до 6,4 млн грн.