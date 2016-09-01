Цену Одесского припортового завода могут снизить до $300 миллионов

Стартовая цена 99,6% акций крупного химического предприятия «Одесский припортовый завод» на повторном аукционе по его продаже в конце октября может составить около 300 млн долл., сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества со ссылкой на главу ведомства Игоря Билоуса.

Читайте такжеПравительство добавило в список для приватизации еще 320 объектов

Конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода со стартовой ценой 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.) был сорван 18 июля из-за отсутствия заявок инвесторов. Одной из причин несостоявшегося конкурса фонд назвал завышенную стартовую цену предприятия.

«Предварительно планируем аукцион на конец октября. ... Экспертные выводы – завод должен стоить 500 млн долл. с учетом долга (компании Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа – УНИАН). Отнимите долг – останется всего 300 млн долл.», - цитирует пресс-служба Билоуса.

По его словам, на данный момент проходят дискуссии о новой стартовой цене.

«Мы, конечно, хотим продать ОПЗ как можно дороже. Наше задание – создать такие условия, чтобы стимулировать конкуренцию во время аукциона и, таким образом, поднять цену», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации.

В свою очередь Фонд госимущества рассматривает возможность снижения стартовой цены завода наполовину по сравнению с ценой в 13,175 млрд грн, которая была указана в условиях несостоявшегося конкурса по продаже предприятия.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.