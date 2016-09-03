Агентство S&P понизило рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Киева с "ССС+" до "СС".

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"Киев решил продлить срок погашения национальных облигаций с 2016 года на следующий год… Поэтому мы понизили рейтинг города с "ССС+" до "СС", что отражает наше мнение о крайне высокой вероятности дефолта (Киева. — ред).", — говорится в сообщении, передает ZN.UA.

Как сообщалось, в конце июля министр финансов Александр Данилюк заявлял, что в целом для Украины предпосылок для дефолта и рисков для курса гривны нет.

Напомним, в марте Киев признали лучшим европейским городом будущего с точки зрения рентабельности на конкурсе издания Foreign Direct Investment Magazine "Европейские города и регионы будущего 2016-2017". В своей номинации Киев опередил Бухарест, Прагу, Варшаву, Будапешт, Анкару, Минск, Санкт-Петербург и Москву.

Как сообщал УНИАН, в июне международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.