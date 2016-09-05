Медиакорпорация миллиардера Джона Мэлоуна купит акции "Формулы-1" - СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкий отраслевой журнал Auto, Motor und Sport.

По его данным, первый платеж Liberty Media на сумму $8,5 млрд будет совершен во вторник. Гендиректор Formula One Management Берни Экклстоун подтвердил изданию, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.

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Как отмечает журнал, продать акции намерен и основной акционер Formula One Management — инвестфонд CVC Capitals, и несколько других владельцев.

В настоящее время CVC — держатель 35,1% бизнеса Formula 1, а вторым по величине акционером является Waddell & Reed с 20,9% акций. Трасту Экклстоуна Bambino Trust принадлежит 8,5% акций, из них лично Экклостоуну – 5,3%.