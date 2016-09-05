Фонд гарантирования вкладов планирует выставить на аукцион одесский стадион "Черноморец"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует выставить на аукцион центральный стадион «Черноморец» в Одессе, который находится на балансе ликвидируемого «Имэксбанка».

Читайте такжеАпелляционный суд отказал НБУ во взыскании с владельца "Имэксбанка" Климова 300 миллионов

Об этом УНИАН сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

«Возможный лот - права требования по 41 кредиту, в обеспечение которых передан главный футбольный стадион города. По состоянию на май 2016-го задолженность указанного банка по договорам превысила 8,6 млрд грн. В залоге банка - футбольный стадион в Одессе, общей площадью более 80 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории стадионного комплекса размещаются 9 пунктов первой медицинской помощи, 30 фаст-фудов, два бара и три ресторана. Также есть отель на 95 номеров (10 725,55 кв. м), фитнес-центр (4650,3 кв. м) и офисный центр (15 086,8 кв. м).

В Фонде сообщили, что в рамках предпродажной подготовки с целью предварительной оценки лота приглашаются все потенциальные покупатели (инвесторы) для того, чтобы проанализировать материалы кредитных дел и предоставить свои предложения относительно возможной стоимости лота.

Указывается, что индикативные оценки и предложения принимаются до 15 сентября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 1 марта пресс-служба футбольного клуб «Черноморец» (Одесса) со ссылкой на заявление генерального директора ФК Сергея Керницкого заявила, что в клубе сложилась тяжелая ситуация из-за исковых претензий «Сбербанка России» в сумме более 1 млрд грн. В частности, речь шла о решении Хозяйственного суда Одесской области о взыскании с клуба в пользу украинского дочернего предприятия «Сбербанка России» долга по полученному ранее кредиту под строительство стадиона «Черноморец».

Клуб также просил общественной поддержки, так как признает нереальность выполнения решения суда - одним платежом перечислить более 1 млрд грн.

Керницкий акцентировал, что экономически бюджет «Черноморца» не затронут, выведен из-под зависимости форс-мажорных обстоятельств и сбалансирован между потенциальными доходами и предполагаемыми тратами.

«Имексбанк» (Одесса) - в числе 24 неплатежеспособных банков.