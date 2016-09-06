Депутаты предлагают усилить защиту собственников корпоративных облигаций

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде разработанный при участии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) законопроект, который позволит усилить защиту собственников корпоративных облигаций.

Соответствующий законопроект №5068 был зарегистрирован 5 сентября.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает внедрение институтов сборов собственников облигаций и коллективного представителя бондхолдеров. Данные институты позволят представлять интересы держателей облигаций перед эмитентом.

"Законопроект прописывает основные компетенции собрания облигационеров и порядок принятия ими решений, порядок назначения и прекращения полномочий коллективного представителя, права и обязанности коллективного представителя, а также описывает обстоятельства, наступление которых признается дефолтом", - отметил на своей странице в Facebook директор департамента стратегии развития фондового рынка НКЦБФР Максим Либанов.

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По его словам, принятие документа необходимо для развития рынка корпоративных облигаций, облигаций внутренних местных займов, облигаций международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, в Нацкомиссии по ценным бумагам отмечали, что принятие законопроекта вернет интерес инвесторов к корпоративным облигациям благодаря внедрению защиты прав владельцев облигаций в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Кроме того, законопроект урегулирует действия эмитента и владельцев корпоративных облигаций в случае дефолта и реструктуризации долга.