Экс-чиновники ФГИУ и госкомпании подозреваются в растрате 165 миллионов гривень

Бывшие должностные лица Фонда государственного имущества Украины, государственной компании и представители бизнес-элиты подозреваются в растрате 165 миллионов гривень.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции Украины, они «специально довели государственную холдинговую компанию до банкротства и безосновательно передали ее объекты недвижимости в собственность подконтрольных им предприятий».

Правоохранители установили, что должностные лица Фонда госимущества и подконтрольных им государственных учреждений разработали план по отчуждению имущества с последующим его завладением. В схеме также были задействованы ликвидаторы, представители крупных финансовых промышленных групп, контролируемых народными избранниками.

«В течение 2012-2015 годов работники руководящего звена государственной холдинговой компании и Фонда госимущества использовали все свои возможности, чтобы довести компанию до банкротства. Они заключали заранее убыточные и никчемные договоры. Их исполнение в дальнейшем привело к неплатежеспособности компании. Нарушая целый ряд нормативных актов, чиновники передали в частную собственность объекты недвижимости стоимостью 165 миллионов гривень», - сказано в сообщении.

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«Кстати, предприятия, в пользу которых было отчуждено государственное имущество, подконтрольны бывшим чиновникам и народным депутатам», - уточнил начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Игорь Купранец.

Часть недвижимости сразу была перепродана, остальное - передано в аренду.

Полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 219 (Доведение до банкротства) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к совершению подобных уголовных правонарушений, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Правоохранители 5 сентября провели санкционированные обыски в офисах организаций и по месту жительства бывших должностных лиц государственной холдинговой компании и Фонда госимущества. В Нацполиции отметили, что обыски одновременно проводились в трех городах Украины: Киеве, Львове и Луцке.