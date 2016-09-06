Украинская биржа исключила из своего списка ценные бумаги 4 эмитентов

Котировальная комиссия Украинской биржи приняла решение об исключении из биржевого списка акций «Треста Луганскшахтопроходки», «Днепропетровского трубного завода», «Захидэнергоавтоматики» и трех серий облигаций Донецкой железной дороги.

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Об этом говорится на сайте организатора торгов.

В Украинской бирже отметили, что причиной исключения ценных бумаг из списка является отсутствие заинтересованности в них со стороны участников торгов.

Как сообщал УНИАН, Украинская биржа в июле остановила на своей площадке обращение акций 13 эмитентов, в том числе «Азовстали», Авдеевского коксохимического завода, Енакиевского металлургического завода, Центрального горно-обогатительного комбината, из-за их преобразования в частные общества из публичных.

В июне биржа исключила из своего индекса акций украинских эмитентов UX «Азовсталь» и Авдеевский коксохимический завод, сократив таким образом количество ценных бумаг в корзине до 5 с 7.