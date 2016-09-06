Минфин не смог привлечь средства на ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 6 сентября, не привлекло средства в государственный бюджет.

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Как сообщается на сайте министерства, в ходе аукциона инвесторам были предложены гривневые облигации сроками обращения 6 и 9 месяцев, а также 1 и 2 года, однако инвесторы не подали ни одной заявки на их приобретение.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в третьем квартале намерено провести 13 ОВГЗ-аукционов, на которых планируется размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 6 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 554,504 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 370,896 млрд грн, или 67% их общего объема.